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Çin'de Yeni Bir Seyyar Helikopter Pisti Geliştirildi - Son Dakika
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Çin'de Yeni Bir Seyyar Helikopter Pisti Geliştirildi

Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunan bir şirket, 10 dakika içinde kendi kendine açılan seyyar helikopter pisti geliştirdi. Pist, 2024 yılında seri üretime geçmeyi planlıyor ve açıldığında 13 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe ulaşıyor. Bir tablet aracılığıyla 10 dakika içinde açılıp kapanabilen pist, 117 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Çin\'de Yeni Bir Seyyar Helikopter Pisti Geliştirildi
27.12.2023 - 15:18,  Güncelleme: 15:20
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1. Seyyar helikopter pistinin çeşitli görüntüleri

Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunan bir şirket yeni bir seyyar helikopter pisti geliştirdi.

10 dakika içinde kendi kendine açılan seyyar helikopter pistinin 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor.

Açıldığında 13 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe ulaşan pist, 117 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Pist, bir tablet aracılığıyla 10 dakika içinde açılabiliyor ve yine aynı sürede kapanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhejiang'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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