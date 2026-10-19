Çin\'de Shapotou\'da kuraklığa dayanıklı elma hasadının 144 bin tonu bulması bekleniyor

ZHONGWEİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Tengger Çölü'nün güneyi ile Sarı Nehir boyunca uzanan Zhongwei kentinin Shapotou ilçesinde, kuraklığa dayanıklı elmaların hasat mevsimi bereketli geçiyor.

İlçenin yaklaşık 5.000 hektarlık alana yayılan elma bahçelerinden bu sezon 1 milyar yuandan (yaklaşık 150 milyon ABD doları) fazla değere sahip 144.000 ton elma hasat edilmesi bekleniyor.