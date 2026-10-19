Çin\'de Shapotou\'da kuraklığa dayanıklı elma hasadının 144 bin tonu bulması bekleniyor

Çin'de Shapotou'da kuraklığa dayanıklı elma hasadının 144 bin tonu bulması bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Zhongwei kentine bağlı Shapotou ilçesinde kuraklığa dayanıklı elma hasadı bereketli geçiyor. Yaklaşık 5.000 hektarlık bahçelerden bu sezon 144.000 ton hasat beklenirken, ürünün değerinin 1 milyar yuandan (yaklaşık 150 milyon dolar) fazla olması bekleniyor.
ZHONGWEİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Tengger Çölü'nün güneyi ile Sarı Nehir boyunca uzanan Zhongwei kentinin Shapotou ilçesinde, kuraklığa dayanıklı elmaların hasat mevsimi bereketli geçiyor.
İlçenin yaklaşık 5.000 hektarlık alana yayılan elma bahçelerinden bu sezon 1 milyar yuandan (yaklaşık 150 milyon ABD doları) fazla değere sahip 144.000 ton elma hasat edilmesi bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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