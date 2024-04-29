Çin\'de Şiddetli Hortum: 5 Ölü, 33 Yaralı

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GUANGZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan şiddetli hortum nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Hortum saat 15.00 sularında kentin Baiyun ilçesindeki Zhongluotan kasabasını vururken, hortumun çıkış noktasından yaklaşık 2,8 kilometre uzaklıktaki Liangtian köyünde bulunan meteoroloji istasyonu saniyede 20,6 metrelik maksimum rüzgar şiddeti kaydetti.

Kentin acil durum yönetimi, meteoroloji, itfaiye, su işleri ve sağlık departmanlarından kurtarma ekipleri derhal bölgeye gönderildi.

Olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları saat 22.00 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandı.