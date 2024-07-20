Üzerinde onlarca aracın seyrettiği köprü suya gömüldü! Kayıplardan iz aranıyor - Son Dakika
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Üzerinde onlarca aracın seyrettiği köprü suya gömüldü! Kayıplardan iz aranıyor

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Çin'in Shaanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sele bağlı olarak Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü çöktü. Köprü çökmesi sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise kayboldu. Kurtarma ekipleri, kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

20.07.2024 14:02
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Çin'in kuzeybatısında su baskınlarının etkisiyle karayolu köprüsü çöktü. Köprüdeki araçlar suya düştü. 12 kişinin can verdiği acı olayda kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Shaanxi eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsü, şiddetli yağış ve ani selin ardından dün yerel saatle 20.40 sıralarında çöktü.

SUDA KAYBOLAN KİŞİLER ARANIYOR

Eyalet yetkililerine göre en az 17 araç köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düştü. Kurtarma ekipleri, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Çin'in ulusal itfaiye ve kurtarma kurumu, olay yerine bir kurtarma ekibi gönderdiklerini bildirdi. Açıklamaya göre, ekipte, 859 personel, 90 araç, 20 bot ve 41 insansız hava aracı bulunuyor.

Üzerinde onlarca aracın seyrettiği köprü suya gömüldü! Kayıplardan iz aranıyor
Kaynak: İHA

Ulaşım, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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