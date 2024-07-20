Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Kayıp

Güncel

CHENGDU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk İli'nde sağanak yağışların yol açtığı jeolojik afetler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden haber alınamıyor.

Yerel yetkililer tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, 13 Temmuz'dan beri süren şiddetli yağışların, yazın otlak olarak kullanılan alanlarda toprak kaymalarına neden olduğu ve bu afetler nedeniyle bazı ölüm ve kayıp vakalarının yaşandığı ifade edildi. Ayrıca bölge sakinleri, 5 kişiyi taşıyan bir araçla irtibatın kesildiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, kayıp kişileri arama çalışmaları için 150 personeli seferber etti. İlgili devlet departmanları da tahliye çalışmalarının yanı sıra yol, elektrik, iletişim ve su tesislerinde acil onarımlar gerçekleştirdi.