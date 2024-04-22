Çin\'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp

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GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde birçok bölgeyi vuran aralıksız yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre can kayıplarının üçü Zhaoqing kentinde bildirilirken, biri ise Shaoguan kentinde görev yapan bir kurtarma görevlisiydi.

Kayıp 10 kişinin Shaoguan ve Qingyuan gibi kentlerden olduğu ve arama ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

Son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar Shaoguan, Guangzhou, Heyuan, Zhaoqing, Qingyuan, Meizhou ve Huizhou gibi birçok kenti etkileyerek evlerin hasar görmesine, yolların kapanmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Guangdong'da şu ana kadar 110.000 kişi başka bölgelere tahliye edilirken, 25.800 kişi acilen yeniden yerleştirildi.