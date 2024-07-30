Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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ZİXİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde bulunan Hunan eyaletinin Zixing kentini etkisi altına alan sağanak yağışların neden olduğu afetlerde 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Eyaletin Zixing kentinin Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre kent Cuma gününden itibaren Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle rekor düzeyde yağış alırken, bir ölçüm noktasında 24 saat içinde 645 milimetrenin üzerinde yağış kaydedildi.

Öte yandan, Zixing kentinde felaketten etkilenen bölgelere içme suyu, pirinç, sebze, ilaç ve diğer günlük ihtiyaçlardan oluşan insani yardımları ulaştırmak üzere helikopterler görevlendirildi. Pazartesi günü gönderilen yardımlar mağdurlara ulaştırıldı ve su basmış evlerde mahsur kalan insanlar başarılı bir şekilde tahliye edildi, 29 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)