Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Xİ'AN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Baoji kentini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de kayboldu.

Yerel yetkililer, Baoji kentinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların Salı günü sabah 07.00'den Çarşamba günü sabah 10.00'a kadar devam ettiğini ve yağış miktarının, meteorolojik kayıtların başladığı günden bu yana ana kentsel alanların deneyimlediği rekor düzeydeki günlük yağış olduğunu bildirdi.

Dağlarda su baskınlarına ve yollarda hasara sebep olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7.848 kişi ise tahliye edildi.