Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Köprü Çöktü, Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

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Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp olduğu bildirilenler için de arama çalışmaları sürüyor.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Yangın ve Afet Kurtarma İdaresinden yapılan açıklamada, 19 Temmuz'da, Şaanşi eyaletinde bulunan Şangluo kentinde yaşanan şiddetli yağışların, Cinçian Nehri'nde sele yol açtığı ve nehirden geçen köprünün 40 metrelik bölümünün çöktüğü hatırlatıldı.

Köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ekiplerin kayıp kişileri aramaya devam ettiği belirtildi.

Sıçuan eyaletindeki selde de ölü sayısı 10'a çıktı

Yerel yetkililer, ülkenin Sıçuan eyaletinde meydana gelen sel sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a yükseldiğini aktardı.

Sellerden 1524 kişinin etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer, toplam 443 kurtarma görevlisinin bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Yetkililer, kayıp olduğu bildirilen 29 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.