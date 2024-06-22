Çin\'de Şiddetli Yağışlar Sonucunda 38 Kişi Hayatını Kaybetti

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MEİZHOU, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinden yerel yetkililer, şiddetli yağışların tetiklediği felaketler sonucunda Cuma günü saat 15.00 itibarıyla Pingyuan ilçesinde 38 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. 16 Haziran günü sabah 8'den akşam 8'e kadar ilçeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar toprak kaymalarını, selleri ve çamur akıntılarını tetikledi.