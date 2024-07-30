Çin'de Şiddetli Yağışlar ve Seller: 4 Ölü, 3 Kayıp - Son Dakika
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Çin'de Şiddetli Yağışlar ve Seller: 4 Ölü, 3 Kayıp

Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve seller sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu. Kurtarma operasyonları devam ederken, birçok bölgede tren seferleri durduruldu ve turistik bölgeler su altında kaldı.

30.07.2024 12:13
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Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, Gaemi Tayfunu'nun etkisiyle, Zixing bölgesindeki şiddetli yağışlar 26 Haziran'dan bu yana etkili olmaya devam ediyor.

Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 4 kişi öldü, sel sularına kapılan 3 kişi ise kayboldu.

Bölgeye 5 bin 400'den fazla kurtarma personeli sevk edilirken, güvenlik endişeleri nedeniyle 11 bin 379 kişi tahliye edildi.

Kurtarma operasyonlarında insansız hava aracı (İHA), GPS ölçüm cihazı ve insansız hidrografik ölçüm botları gibi teknolojiler kullanıldı.

Arama ve tahliye operasyonları devam ediyor.

Yağışlar şehirdeki 867 hanenin hasar görmesine ve 1345 yolun çökmesine yol açtı.

Yağışlar ülkenin diğer bölgelerinde de etkisini gösterdi

Dandong şehrinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda 12 baraj ile 5 nehir uyarı seviyesini aştı.

Yalu Nehri'nin kıyılarından taşan seller nedeniyle turistik bölge Yalu Nehri Parkı ise 2 metre su altında kaldı.

Şehirde 28 bin 700 kişi tahliye edildi.

Pekin'de tren seferleri durduruldu

Başkent Pekin'in kuzey ve batı bölgelerinde ise şiddetli yağmur nedeniyle 4 kademeli uyarı sisteminin ikinci en yüksek seviyesi olan turuncu alarm verildi. Alarm sonrasında bazı tren seferleri durduruldu.

Huairou ve Miyun bölgelerini bağlayan demir yolu hattı ile Tongzhou ve Miyun bölgeleri arasındaki demir yolu hattında tüm tren seferleri durduruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'de Şiddetli Yağışlar ve Seller: 4 Ölü, 3 Kayıp - Son Dakika

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