Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde bir soğuk hava deposunun inşaatında çıkan yangında 9 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Rongçıng şehrinde dün öğle saatlerinde Lanrun adlı bir yerel şirkete ait deponun inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangında 9 işçi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Soğuk Hava Deposu Yangını: 9 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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