Çin\'de Sukulent Yetiştiriciliği Refah Getirdi

LİSHUİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletindeki Lishui kentine bağlı Jingning She Özerk İlçesi'nde yer alan sukulent yetiştirme tesisi, yaklaşık 4,13 hektar alanda 400'den fazla sukulent çeşidine ev sahipliği yapıyor. Tesisin geçen yılki cirosu 16 milyon yuanı (yaklaşık 2,24 milyon ABD doları) aştı.

İlçenin dağlık kasabası Maoyang'daki nemli alanlarda yetişen minik yosunları gelir kaynağına dönüştüren köylüler yoksulluktan kurtularak refaha ulaştı.