Çin'de Sürücüsüz Otomobil Yayaya Çarptı

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Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde sürücüsüz otomobilin bir yayaya çarptığı bildirildi.

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden Baidu'dan yapılan yazılı açıklamada, otonom aracın yeşil ışık yandığında hareket ettiği ve o sırada karşıdan karşıya geçen bir kişiye çarptığı belirtildi.

Açıklamada, otomobilin çarptığı kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak herhangi bir yaralanma tespit edilemediği bildirildi.

Sosyal medyada kullanıcılar, olayda otonom aracın kabahatinin bulunmadığı ve yayanın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

Pekin merkezli teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu, Çin'in önde gelen otonom araç geliştiricileri arasında yer alıyor.

Baidu'nun 300 araçlık filosuyla en büyük sürücüsüz taksi operasyonu, 2020'nin başında Covid-19 salgınının patlak verdiği Vuhan'da yürütülüyor.