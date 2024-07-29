Çin\'de Sürücüsüz Temizlik Araçları Hizmete Girdi

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ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024

Sürücüsüz temizlik araçlarının çeşitli görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Temmuz ayında sürücüsüz temizlik araçları hizmete girdi.

Akıllı temizlik, vardiya planlaması ve otomatik çalışma için gelişmiş sensörlerle donatılan araçlar, temizlik çalışanları için güvenliğin yanı sıra verimliliği de artırıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Dongguan kentinden bildiriyor.(XHTV)