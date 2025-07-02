Çin\'de Takma Kirpik Sektörü Büyüyor

QİNGDAO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Pingdu kentinde 1970'lerde gelişmeye başlayan takma kirpik sektörü, günümüzde 5.000'den fazla işletme ve yaklaşık 60.000 çalışanla bölgenin önemli ekonomik sektörlerinden biri haline geldi.

Kentte yılda yaklaşık 120 milyon çift üretilen takma kirpiğin büyük bölümü yurtdışına ihraç ediliyor, sektörün yıllık cirosu ise 10 milyar yuanı (1,4 milyar dolar) aşıyor.

Yerel yönetim son yıllarda sektörün büyümesini desteklemek amacıyla hedefli mali teşvikler, e-ticaretin geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün bölgeye çekilmesi gibi önlemler uyguluyor.