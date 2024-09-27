Çin\'de Tarihi Dönüşüm Sergisi Açıldı

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ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua, ülkenin son yıllardaki tarihi dönüşümünü belgeleyen bir fotoğraf sergisi açtı.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua, ülkenin son yıllardaki tarihi dönüşümünü belgeleyen bir fotoğraf sergisi açtı.
Sergi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 1 Ekim'den birkaç gün önce Perşembe günü Beijing'deki Ulusal Finans Bilgi Merkezi'nde açıldı.
Sergide, ülkedeki en büyük fotoğraf arşivine sahip Xinhua'da kayıtlı 10 milyondan fazla görüntü arasından seçilen ve farklı tarihsel dönemleri kapsayan yaklaşık 500 fotoğraf yer alıyor.
Beijing'deki ana serginin yanı sıra ülke genelinde çeşitli yan sergiler de düzenlenecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)
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