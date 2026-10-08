Çin\'de tatil dönüşünde 24,15 milyon demiryolu yolculuğu bekleniyor

Çin'de tatil dönüşünde 24,15 milyon demiryolu yolculuğu bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de tatil dönüşünde demiryolu yolculukları çarşamba günü zirve yaptı; o gün ülke genelinde 24,15 milyon yolcu seyahati bekleniyor. Artan talep için 2.449 ek tren seferi planlandı, salı günü 21,6 milyon seyahatle üç gün üst üste günlük 20 milyon aşıldı.
BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'de tatil dönüşü demiryolu ile yapılan yolculuklar çarşamba günü zirve yaptı.
Güçlü seyahat talebi ve canlı turizm faaliyetleri sayesinde Ulusal Gün tatilinin son gününde ülke genelinde 24,15 milyon demiryolu yolcu seyahati gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, artan talebi karşılamak amacıyla toplam 2.449 ek yolcu treni seferi planlandığını duyurdu.
Salı günü ülkenin demiryollarında gerçekleştirilen 21,6 milyon yolcu seyahati ile art arda üç gün boyunca günlük 20 milyondan fazla yolcu seyahati yapılmış oldu.
Çin'in turizm piyasası yedi günlük tatil boyunca hareketliliğini korurken, ilçe düzeyindeki adresler ve gece ekonomisi öne çıkan yükselen trendler arasında yer aldı. Ülke genelindeki demiryolu yetkilileri de tatil dönüşü yoğunluğunu kolaylaştırmak amacıyla sefer sayılarını ve gece operasyonlarını artırdı.
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