Çin'de Tekne Kazası: 10 Ölü - Son Dakika
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Çin'de Tekne Kazası: 10 Ölü

Guizhou'da şiddetli rüzgar nedeniyle 4 tekne alabora oldu, 10 kişi hayatını kaybetti.

05.05.2025 09:30
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GUİYANG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentindeki bir nehirde 4 teknenin alabora olması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kurtarma merkezinin verdiği bilgilere göre kaza, pazar günü öğleden sonra beklenmedik şekilde ortaya çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle meydana geldi. Kaza sonucu teknelerde bulunan 84 kişi suya düştü. An itibarıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu, tedavi altındaki 70 kişininse hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere aralarında polis, itfaiye ve sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişilik bir acil müdahale ekibi görevlendirmişti.

Kaynak: Xinhua

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