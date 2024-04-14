Çin'de Tekne Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

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SHİJİAZHUANG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde Cumartesi günü bir teknenin alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Kaza sırasında kaybolan altı kişinin tamamının ise sağ olarak bulunduğu belirtildi.

Qinhuangdao şehir yönetiminin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, şehrin Lulong ilçesine bağlı Taolinkou köyünde yerel saatle 14.30 sularında teknenin alabora olması sonucu 31 kişi suya düştü. Suya düşenlerden 12'si hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemeler teknenin nehir gezintisi için kullanıldığını ve köylüler tarafından yapıldığını gösterdi. Teknede can simidi ya da can yeleği bulunmadığı belirtildi.

Teknenin sahibi ve operatörünün gözaltına alındığını bildiren polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın ise devam ettiğini sözlerine ekledi.