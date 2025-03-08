Çin'de Telekomünikasyon Dolandırıcılığına Karşı Savaş

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Savcılığı 2024 yılında telekomünikasyon dolandırıcılığı suçlarıyla mücadeleni hızlandığını belirterek, bir önceki yıla göre yüzde 53,9'luk artışla 78.000 kişi hakkında dava açıldığını söyledi.

Cumartesi günü 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturumuna sunulan çalışma raporunda Yüksek Halk Savcılığı'nın, sınır ötesi telekomünikasyon dolandırıcılığı suçlarına ilişkin yönerge oluşturmak üzere Yüksek Halk Mahkemesi ve polis yetkilileriyle birlikte çalıştığı belirtildi.

Raporda bahsedilen bir vakada savcılığın, Çin vatandaşlarını hedef alan Myanmar merkezli suç gruplarının 39 üyesini kapsayan bir davada Zhejiang savcılarına talimat verdiği kaydedildi.

Yüksek Halk Mahkemesi'nin çalışma raporuna göre geçtiğimiz yıl ülke genelindeki mahkemeler, bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,7 artışla 40.000 telekomünikasyon dolandırıcılığı davasını sonuçlandırdı. Bu davalara 82.000 kişi yer aldı.