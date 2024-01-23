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Çin'de Toprak Kayması: 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Toprak Kayması: 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde dağlık bir köyde meydana gelen toprak kayması sonucunda 31 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarına 1.000'den fazla kurtarma görevlisi, 150'yi aşkın iş makinesi ve 45 köpek katıldı. Bölgede yaşayan 918 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Çin\'de Toprak Kayması: 31 Kişi Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 16:56,
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Dosya Boyutu: 27.28MB

ÇEKİM TARİHİ: 22-23 Ocak 2024

1. Toprak kaymasının yaşandığı bölge ve arama kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde dağlık bir köyde Pazartesi sabahı toprak kayması meydana geldi.

Zhaotong kentine bağlı Liangshui köyünde Salı günü saat 17.40 itibarıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Arama kurtarma çalışmalarına 1.000'den fazla kurtarma görevlisi, 150'yi aşkın iş makinesi ve 45 köpek katıldı.

Bölgede 223 hanede yaşayan toplam 918 kişi ise güvenli yerlere tahliye edildi.

"Bize su, pirinç keki ve hazır erişte gibi ürünler ulaştırıldı. Bunların çok yardımı oldu. Yeterli sayıda yiyeceğimiz ve ısınmak için barınma yerlerimiz var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhaotong'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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