Çin\'de Toprak Kayması: 47 Kişi Göçük Altında Kaldı

ZHAOTONG, 22 Ocak (Xinhua) -- Ekran görüntüsünde, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong kentine bağlı Tangfang kasabasının Liangshui köyünde toprak kaymasının meydana geldiği alanda çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 22 Ocak 2024.
Çin'in Yunnan eyaletinde Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasında toplam 47 kişi göçük altında kaldı.
Zhaotong kentinin Tangfang kasabasına bağlı Liangshui köyünde saat 05.51'de meydana gelen felaketin ardından 200'ü aşkın kurtarma görevlisi, 33 itfaiye aracı ve 10 iş makinesiyle arama kurtarma çalışmaları için enkazı taramaya başladı.
Afet yardım merkezine göre toprak altında kalan köylüler bölgedeki 18 haneye mensup.
Eyalet Afet Müdahale Komisyonu afet yardımı için 3. seviye acil durum müdahalesini devreye sokarken, 200'den fazla bölge sakini de tahliye edildi. (Fotoğraf: Xinhua)
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