Çin'de Toprak Kayması Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çin'de Toprak Kayması Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin\'de Toprak Kayması Sonucu 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti. Pazar günü Huaihua kentinin Xinhuang Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Douxi köyünde meydana gelen toprak kaymasında dört ev çöktü ve 8 köy sakini hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonları için 350'den fazla personel olay yerine intikal etti. Hunan eyaletindeki şiddetli yağış ve fırtınaların önümüzdeki hafta da devam etmesi ve yüksek afet riski oluşturması bekleniyor.

24.06.2024 10:10
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CHANGSHA, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililere göre Pazar günü saat 04.30'da Huaihua kentinin Xinhuang Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Douxi köyünde meydana gelen toprak kaymasında dört ev çökerken, kayıp olduğu bildirilen 8 köy sakininin hepsinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Afet acil kurtarma merkezi, afetin ardından kurtarma operasyonları yürütmek üzere yerel itfaiye, kamu güvenliği, doğal kaynaklar ve sağlık departmanlarından 350'yi aşkın personelin olay yerine intikal ettiğini bildirdi.

Cumartesi gününden Pazar sabahına kadar Hunan eyaletinin birçok kesiminde şiddetli yağış ve fırtınalar etkili oldu. Eyalet, fırtınaların önümüzdeki hafta eyaletin kuzey ve orta kesimlerini etkisi altına alacağı ve yüksek afet riski oluşturacağı tahmininde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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