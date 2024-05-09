Çin'de trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yerel bir hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazanın nedeni hakkında soruşturma devam etmektedir.

09.05.2024 12:18
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YİNCHUAN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti.

Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Qingtongxia kentinde ulusal otoyolun bir bölümünde Perşembe günü sabah saat 07.40 sularında meydana gelen kazada bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Bölge kamu güvenliği departmanına göre, yerel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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