Çin'de tren kazasında 6 işçi hayatını kaybetti

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HARBİN, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bir yük treninin çarptığı 6 işçi hayatını kaybetti.

Çin Demiryolu Harbin Bürosu Grubu'nun verdiği bilgiye göre kaza Salı günü saat 01.55 sularında, işçilerin Jiamusi kentinin eteklerindeki demiryolu bölümünün rayları üzerinde ilerlediği esnada meydana geldi.

İşçilerden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken, 4'ü ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken soruşturma ise devam ediyor.