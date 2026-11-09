Çin\'de TÜFE ekimde yıllık yüzde 0,7 arttı, artış gıda dışı fiyatlardan geldi

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'de, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, TÜFE bir önceki aya kıyasla değişmedi. 2026'nın ilk 10 ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 arttı.

Ekim ayında yıllık bazda yaşanan artış temel olarak yüzde 1,5 artan gıda dışı fiyatlardan kaynaklandı. Gıda fiyatları ise yüzde 2,9 düşerek genel enflasyonu baskıladı.

Diğer yedi kategoriden altısında fiyatlar geçen yıla göre artarken, bir kategoride düşüş görüldü. Yüzde 5,5'lik artışla en yüksek artışın görüldüğü ulaşım ve iletişim fiyatlarını, yüzde 2,4 ile sağlık hizmetleri ve yüzde 1,8 ile diğer mal ve hizmetler takip etti. Konutla ilgili maliyetler ise yüzde 0,3 oranında düştü.

Aylık bazda ise gıda, tütün, alkol ve ev dışı yemek tüketimi fiyatları yüzde 0,5 düştü ve TÜFE'yi 0,16 yüzde puan aşağı çekti. Öte yandan ulaşım ve iletişim fiyatları yüzde 1, eğitim, kültür ve dinlence fiyatları yüzde 0,3 ve sağlık hizmetleri fiyatları yüzde 0,1 arttı.

Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksiyse ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artış sergiledi.