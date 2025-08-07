Çin'de Ücretsiz Okul Öncesi Eğitim Politikası - Son Dakika
Çin'de Ücretsiz Okul Öncesi Eğitim Politikası

07.08.2025 12:42
Çin, anaokulunun son sınıfındaki 12 milyon çocuğun eğitim masraflarını kaldırıyor.

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Guo Tingting, bu sonbahar döneminde aşamalı ücretsiz okul öncesi eğitim politikasından, anaokulunun son sınıfına devam eden yaklaşık 12 milyon çocuğun faydalanacağını söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında söz konusu politikanın sadece bu sonbahar döneminde hane halkı harcamalarında yaklaşık 20 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar ABD doları) tasarruf sağlayacağını söyledi.

Muafiyet kapsamındaki ücretlerin merkezi ve yerel hükümet tarafından ortaklaşa karşılanacağını ve merkezi hükümetin bu yükün büyük kısmını üstleneceğini kaydeden belirten Guo, orta ve batı bölgelerin daha fazla destek alacağını ifade etti.

Guo, daha fazla çocuğun yararlanabilmesi amacıyla zaman içinde politikada iyileştirmeler yapılacağını da vurguladı.

Çin salı günü eğitim masraflarını azaltmak ve kamu eğitim hizmetlerini iyileştirmek amacıyla anaokulunun son sınıfındaki çocukların bakım ve eğitim ücretlerinin aşamalı olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.