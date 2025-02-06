Çin'de Uçuş Sayıları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Çin'de Uçuş Sayıları Artış Gösterdi

Çin, Bahar Bayramı tatilinde 18,24 milyon yolcu taşıdı, uçuşların dakikliği yüzde 96'ya yükseldi.

06.02.2025 12:22
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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektörü salı günü sona eren sekiz günlük Bahar Bayramı tatili boyunca 18,24 milyon yolcu taşıdı. Bu, 2024 yılına kıyasla yıllık bazda yüzde 2,9'luk bir artış anlamına geliyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre tatil boyunca yaklaşık 145.000 uçuş gerçekleştirilirken, uçuş dakikliği oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 yüzde puan artarak yüzde 96'ya yükseldi.

Söz konusu tatili boyunca günlük ortalama dış hat yolcu uçuşu sayısı 1.888'e ulaşarak 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 artış gösterdi. Bu sayı, 2019 yılında kaydedilen günlük ortalamanın yüzde 86,6'sına karşılık geliyor.

Bu yılki tatil sırasında en çok rağbet gören uluslararası rotalar, Çin'i Japonya, Tayland, Güney Kore, Malezya, Singapur ve Vietnam'a bağlayan güzergahlar oldu.

Kaynak: Xinhua

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