Çin\'de Ulusal Gün tatili bitince ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk oluştu

Çin'de Ulusal Gün tatili bitince ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulusal Gün tatilinin sona ermesinin ardından Çin genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk görüldü. Tatilin bitmesiyle birlikte tüm ülke çapındaki dönüş seyahatlerinde yoğunluk oluştu.
BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatilinin sona ermesiyle birlikte ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk yaşandı.
Kaynak: Xinhua
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