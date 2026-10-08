Çin'de Ulusal Gün tatili bitince ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Çin'de Ulusal Gün tatili bitince ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk oluştu

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Çin\'de Ulusal Gün tatili bitince ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk oluştu
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Ulusal Gün tatilinin sona ermesinin ardından Çin genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk görüldü. Tatilin bitmesiyle birlikte tüm ülke çapındaki dönüş seyahatlerinde yoğunluk oluştu.

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Gün tatilinin sona ermesiyle birlikte ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Ulusal Gün tatili bitince ülke genelinde dönüş yolculuklarında yoğunluk oluştu - Son Dakika
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