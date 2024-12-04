CHANGSHA, 4 Aralık (Xinhua) -- 20. Çin (Changsha) Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki 120.000 metrekarelik sergi alanında 80'den fazla otomobil markasına ait 1.000'den fazla araç sergileniyor.
Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde çarşamba günü başlayan fuar, 6 gün sürecek.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı - Son Dakika
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