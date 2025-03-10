Çin'de Uyku ve Psikolojik Sağlık Kliniklerine Dönüşüm

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'de 2025 yılı sonuna kadar her eyalet düzeyindeki şehirde uyku ve psikolojik sağlık kliniklerinin açılması planlanıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao, Çin'in ulusal yasama organının devam eden yıllık oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bu adımın psikolojik ya da uyku ile ilgili kaygılar yaşayan ve profesyonel yardıma ihtiyaç duyan kişilere daha iyi hizmet sunmayı amaçladığını belirtti.

Lei, halkın psikolojik sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için tüm bölgelerde psikolojik yardım sunan ulusal bir destek hattının 1 Mayıs'tan önce kullanıma sunulacağını da sözlerine ekledi.