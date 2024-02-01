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Çin'de Uzaktan Kumandalı Robotlar Elektrik Bağlantısı Yapıyor - Son Dakika
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Çin'de Uzaktan Kumandalı Robotlar Elektrik Bağlantısı Yapıyor

Çin\'de Uzaktan Kumandalı Robotlar Elektrik Bağlantısı Yapıyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerli üretim uzaktan kumandalı bir robot kullanılarak elektrik bağlantısı yapılıyor. Karma gerçeklik teknolojisini kullanan robot, elektrik çalışmalarını daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleştiriyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

01.02.2024 16:19
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Robottan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yerli üretim uzaktan kumandalı bir robot kullanılarak elektrik bağlantısı yapılıyor.

Karma gerçeklik teknolojisini kullanan robot, elektrik çalışmalarını daha güvenli ve etkin şekilde gerçekleştiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Uzaktan Kumandalı Robotlar Elektrik Bağlantısı Yapıyor - Son Dakika
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