Çin\'de Vizesiz Girişler Yüzde 52,1 Arttı

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Göç İdaresi, 2025'in ocak-ağustos döneminde ülkeye vizesiz giriş yapan yabancıların sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,1 artışla 15,89 milyona ulaştığını bildirdi.

İdareden perşembe günü yapılan açıklamaya göre sınır kontrol kurumları söz konusu dönemde yabancı ziyaretçilerin 51,27 milyon giriş ve çıkış işlemini gerçekleştirdi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 artışa işaret ederken, vizesiz girişler ise toplam girişlerin yüzde 62,1'ini oluşturdu.

Ülke bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 artışla toplam 460 milyon giriş ve çıkış kaydetti.

İdare, hem yerli hem de yabancı yolcuların sınır ötesi seyahatlerini daha kolay ve etkin hale getirmek üzere prosedürlerin basitleştirileceğini belirtti.