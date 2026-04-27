Çin'de Yapay Zeka Devrimi: Otomobiller Akıllanıyor

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin, yapay zeka entegrasyonuyla yeni bir dönüşüme giriyor. Yeni nesil elektrikli araçların ağa bağlı, Çin üretimi çipler ve yazılımlarla çalışan, kendi kendine akıl yürütebilen sistemler haline getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 'AI Plus' projesiyle üretimden sağlığa birçok alanda yapay zeka kullanımı öngörülüyor.

Pekin Otomobil Fuarı'nda konuşan Nissan'ın Çin operasyonları başkanı Stephen Ma, teknoloji ve otomobil şirketleri arasındaki ayrımın kalktığını belirtti. Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Örgütü Genel Sekreteri François Roudier ise bu durumu 'bir geçiş değil, bir devrim' olarak nitelendirdi.

Çinli markalar Xpeng ve Xiaomi, yapay zeka modelleriyle araçların sürücü komutlarını anlamasını ve karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlıyor. Huawei, akıllı sürüş sistemleri için beş yılda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıklarken, Horizon Robotics yeni işlemcisi Starry 6'yı tanıttı. Birçok Çinli üretici, Nvidia'ya bağımlılığı azaltmak için kendi çiplerini geliştiriyor. Dongfeng Motor ise 'bedenlenmiş yapay zeka teknolojisi' ile araç üreteceğini duyurdu.