Çin'de Yapay Zeka Eğitimi Atılımı

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BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin, genç nesillerini gelişmekte olan teknoloji çağına hazırlamak için yapay zeka eğitimini geliştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler arasında yaratıcılığı, bilimsel ilgiyi ve dijital becerileri geliştirmenin önemini vurgulayarak, ilkokul ve ortaokullarda yapay zeka eğitimine yönelik yeni yaklaşımlar keşfetmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık tarafından yayınlanan bir genelgeye göre, okullardan ilgili müfredatları oluşturmaları, yapay zekayı rutin öğretim içeriğine dahil etmeleri ve düzenli değerlendirmeler yapmaları talep edildi.

Öğrencilerin ilkokulun ilk yıllarında yapay zeka teknolojileriyle uygulamalı deneyim kazanmaları bekleniyor. İlkokul son sınıflara ve ortaokula doğru geçtikçe, bu teknolojileri anlamaya ve uygulamaya odaklanacaklar. Genelgeye göre, lise son sınıfta öğrenciler yapay zeka projeleri oluşturacak ve en yeni yapay zeka uygulamalarını keşfedecekler.