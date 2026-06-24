Çin\'de Yapay Zeka Fuarı

HANGZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen yapay zeka fuarında, ülkenin önde gelen 15 teknoloji şirketi, yapay zeka ve somutlaştırılmış zeka alanındaki son gelişmeleri tanıttı. Fuarda sergilenen, kültür ve turizm sektörüne yönelik yapay zeka uygulamaları dikkat çekti.