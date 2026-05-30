Çin\'de Yapay Zeka Robot Üssü Açıldı

30.05.2026 16:34
Hangzhou'da açılan üs, 130'dan fazla robotla yapay zeka uygulamalarını sergiliyor.

HANGZHOU, 30 Mayıs (Xinhua) -- Aralarında Unitree'nin de bulunduğu ve sayıları giderek artan robotik üreticilerine ev sahipliği yapan Somutlaştırılmış Yapay Zeka Uygulamaları Ulusal Pilot Üssü, 16 Mayıs'ta Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da açıldı.

Bünyesinde ikram hizmetleri, insansız perakende ve etkinlik performansları, elektrik hattı denetimleri, meyve toplama ve kuyu içi operasyonlar gibi 30'u aşkın mesleki senaryoda görev yapan 130'dan fazla robot barındıran üs, kapsamlı bir sergi ve uygulama tanıtım platformu işlevi görüyor.

Üs, geliştirilerek hayata geçirilen ticari uygulama senaryolarını sergilemekle kalmayıp veri toplama ve beceri eğitimi süreçlerini de sunarak somutlaştırılmış yapay zeka teknolojisinin laboratuvardan çıkıp gerçek dünyadaki toplumsal uygulamalara taşınmasına öncülük ediyor.

Kaynak: Xinhua

