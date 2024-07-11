Çin'de Yavaş Rap: Danzhou Diaosheng - Son Dakika
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Çin'de Yavaş Rap: Danzhou Diaosheng

Çin'in Hainan eyaletinde yer alan Danzhou kentinde geleneksel bir şarkı ve dans türü olan Danzhou Diaosheng, yerel halk arasında 'Yavaş Rap' olarak adlandırılıyor. 2.000 yıldan uzun bir geçmişi olan bu müzik türü, dinamik müzik, akılda kalan sözler ve rap tarzı atışmalarıyla dikkat çekiyor. Danzhou Diaosheng, festivallerde, dini etkinliklerde ve düğünlerde geniş katılımlı gösterilerle yaşatılıyor ve nesilden nesile aktarılıyor.

11.07.2024 17:13
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HAİKOU, 11 Temmuz (Xinhua) -- Dinamik müzik, akılda kalan sözler, Rap yoluyla atışma ve hatta diğerlerine sataşma, Çin'de geleneksel şarkı ve bir dans türü olan Danzhou Diaosheng'in belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Günümüzde Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Danzhou kentinde yerel halk için bir eğlence etkinliği haline gelen Danzhou Diaosheng veya diğer adıyla Danzhou Uyaklı Müziği, Rap müzikle birçok benzerliği olmakla beraber daha yavaş bir ritme sahip olduğu için yerel halk tarafından "Yavaş Rap" olarak adlandırılıyor.

Somut olmayan bu ulusal kültürel miras ögesinin kökeni, 2.000 yıldan uzun bir geçmişe sahip olan antik Batı Han Hanedanlığı'na uzanıyor ve günümüzde halen popülerliğini koruyor.

Danzhou Diaosheng sanatının yerel mirasçılarından Tang Baoshan, "Danzhou Diaosheng'in tarihi Batı Han Hanedanlığı döneminde başlıyor. Bu müziği duyduğunuzda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Eğer mutsuzsanız, kalbinizdeki mutsuzluğu gidermeye yardımcı olur. Şarkı söyler, içinizi döker ve iyi bir ruh haline bürünürsünüz" diyor.

Yıllar içinde de Danzhou Diaosheng'in çok iyi bir gelişim sergilediğini belirten Tang, her köyde büyük bir Diaosheng ekibinin bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca festivaller, dini etkinlikler veya düğünlerde geniş katılımlı Diaosheng gösterileri düzenlendiğini, kadın ve erkeklerin karşılıklı iki tarafta durup birbirlerine şarkı söylediğini de sözlerine ekliyor.

Tang, "Danzhou Diaosheng binlerce yıllık bir geçmişe sahip ve Danzhou'daki kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Bu müzik asla yok olmayacak, çünkü insanlar bunu nesilden nesle aktarıyor. Bu türü daha da ilerletecek ve iyi bir şekilde aktaracağız" diyor.

Kaynak: Xinhua

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