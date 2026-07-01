Çin'de Yaz Seyahat Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Çin'de Yaz Seyahat Dönemi Başlıyor

Çin\'de Yaz Seyahat Dönemi Başlıyor
01.07.2026 11:14
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Çin'de 1 Temmuz - 31 Ağustos döneminde 1,01 milyar demiryolu seyahati bekleniyor.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de çarşamba günü başlayıp 31 Ağustos'a kadar sürecek 62 günlük yaz seyahat döneminde 1,01 milyar demiryolu seyahati yapılması bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde 943 milyon seyahat kaydedilmişti.

Açıklamaya göre, bu yılın yaz seyahat döneminde günlük ortalama 16,29 milyon yolcunun taşınması öngörülüyor.

Üniversite öğrencilerinin evlerine döndüğü ve yaz tatili seyahatlerinin arttığı bu dönem, Çin demiryolu ağı için yılın en yoğun sezonlarından biri olarak biliniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, seyahatlerde yaşanacak artışı karşılamak için ek tren seferleri planlanacak ve ülke genelinde günlük ortalama 12.000 civarında yolcu treni seferi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Yaz Seyahat Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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