Çin'de Yaz Seyahatleri Başlıyor: 860 Milyon Demiryolu Seyahati Bekleniyor

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu'na göre, Çin'de Pazartesi günü başlayacak yaz seyahatleri sırasında 860 milyon demiryolu seyahatinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirket, bu yılki yaz seyahati yoğunluğunun 62 gün süreceğini ve 31 Ağustos'ta sona ereceğini bildirdi.
Demiryolu operatörü bu süre zarfında günde ortalama 13,87 milyon yolcu seyahati yapılmasının beklendiğini belirtti.
Çin'in demiryolu ağı için genellikle yoğun bir sezon olan yaz döneminde, üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi, aile ziyaretleri ve seyahatler nedeniyle ulaşım talebi artıyor.
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