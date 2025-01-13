Çin'de Yeni Bulaşıcı Hastalık Yok

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BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de herhangi bir yeni bulaşıcı hastalığın görülmediği ve an itibarıyla ülkedeki bulaşıcı solunum yolları hastalıklarının tamamına bilinen patojenlerin neden olduğu bildirildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden araştırma görevlisi Wang Liping, pazar günü Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında an itibarıyla akut solunum yolu enfeksiyonu hastalarının sağlık kurumlarına en çok grip hastalığı nedeniyle başvuru yaptıklarını söyledi.

Verilere göre grip görülme yoğunluğunun çoğu eyalette orta düzeyde olduğunu belirten Wang, ilk ve orta dereceli okulların kış tatiline girmesiyle ocak ayının ortalarıyla sonları arasında grip vakalarında düşüş görülmesinin beklendiğini belirtti.

İnsan metapnömovirüsüne (HMPV) de değinen Wang, söz konusu virüsün zaten onlarca yıldır insanlar arasında dolaştığını ve son yıllarda bu virüsün görülmesindeki artışın, tespit yöntemlerindeki ilerlemelerden kaynaklanabileceğini ifade etti.

Wang, bu yıl bulaşıcı solunum yolları hastalıklarındaki genel yoğunluğun ve bunun sağlık kurumlarına bindireceği yükün geçen yıla göre daha fazla olmayacağını söyledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Gao Xinqiang da tüm ülkede yüksek ateş merkezleri ve acil servislere başvurularda artış olmasına karşın rakamların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha düşük olduğunu ve sağlık kaynaklarında herhangi bir eksiklik bildirilmediğini belirtti.