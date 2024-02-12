Çin'de Yurtiçi Borsasına Kayıtlı İmalat Şirketi Sayısı 3.608 Oldu - Son Dakika
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Çin'de Yurtiçi Borsasına Kayıtlı İmalat Şirketi Sayısı 3.608 Oldu

Çin\'de Yurtiçi Borsasına Kayıtlı İmalat Şirketi Sayısı 3.608 Oldu

Çin'de yurtiçi borsasına kayıtlı imalat şirketi sayısı 2023 sonu itibarıyla 3.608 oldu. İmalat şirketleri, yurtiçi borsasına kayıtlı şirketlerin yaklaşık yüzde 67'sini oluşturdu. Çin'deki şirketlerin çoğunluğu imalat, bilgi iletimi, yazılım, bilişim teknolojisi hizmetleri, toptan ve perakende alanında faaliyet gösteriyor. Shanghai Borsası'na 2.263, Shenzhen Borsası'na 2.844 ve Beijing Borsası'na 239 şirket kayıtlı durumda.

12.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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BEİJİNG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yurtiçi borsasına kayıtlı imalat şirketi sayısı 2023 sonu itibarıyla 3.608 oldu.

Çin Halka Açık Şirketler Birliği'nin verilerine göre imalat şirketleri 2023 sonu itibarıyla yurtiçi borsasına kayıtlı 5.346 şirketin yaklaşık yüzde 67'sini oluşturdu.

Çin'deki şirketlerin büyük çoğunluğu temel olarak imalat, bilgi iletimi, yazılım, bilişim teknolojisi hizmetleri, toptan ve perakende alanında faaliyet gösterdi.

Shanghai Borsası'na 2.263, Shenzhen Borsası'na 2.844 ve Beijing Borsası'na 239 şirketin kayıtlı olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Yurtiçi Borsasına Kayıtlı İmalat Şirketi Sayısı 3.608 Oldu - Son Dakika
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