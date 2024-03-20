BOZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bozhou kentine bağlı Shuanglou köyündeki akıllı çiftlik teknolojik çözümleriyle dikkat çekiyor.
1990'larda dünyaya gelmiş genç bir çifti olan Jiao Rui, Nesnelerin İnterneti, büyük veri ve yapay zeka gibi bilişim teknolojilerini kullanarak çiftliğinde akıllı bir karar alma sistemi kurdu. Jiao bu sayede üretim verimliliğini büyük oranda iyileştirdi.
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Akıllı Çiftlik Teknolojisi: Shuanglou Köyü - Son Dakika
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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