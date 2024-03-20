Çin\'deki Akıllı Çiftlik Teknolojisi: Shuanglou Köyü

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BOZHOU, 20 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Bozhou kentine bağlı Shuanglou köyündeki akıllı çiftlik teknolojik çözümleriyle dikkat çekiyor.

1990'larda dünyaya gelmiş genç bir çifti olan Jiao Rui, Nesnelerin İnterneti, büyük veri ve yapay zeka gibi bilişim teknolojilerini kullanarak çiftliğinde akıllı bir karar alma sistemi kurdu. Jiao bu sayede üretim verimliliğini büyük oranda iyileştirdi.