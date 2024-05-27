Çin'deki Büyük Sanayi Firmalarının Karları Arttı

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BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi firmalarının karları, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış kaydetti. Bu büyüme oranı, ilk çeyrekte kaydedilenle aynı oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yıllık işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan büyük sanayi şirketlerinin toplam karı Ocak-Nisan döneminde 2,09 trilyon yuana ulaştı.