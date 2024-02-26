Çin'deki Deniz Çiftliklerinde Çalışan Balıkçılar Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Çin'deki Deniz Çiftliklerinde Çalışan Balıkçılar Havadan Görüntülendi

Çin\'deki Deniz Çiftliklerinde Çalışan Balıkçılar Havadan Görüntülendi

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentine bağlı Lidao Körfezi'nde bulunan bir deniz çiftliğinde çalışan balıkçılar, havadan çekilen bir drone fotoğrafında görüntülendi. Fotoğraf, 26 Şubat 2024 tarihinde çekildi.

26.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
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RONGCHENG, 26 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Rongcheng kentine bağlı Lidao Körfezi'nde bulunan bir deniz çiftliğinde çalışan balıkçılar görülüyor, 26 Şubat 2024. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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