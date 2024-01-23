Çin\'deki depremde 3 kişi hayatını kaybetti

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu iline bağlı Wushi ilçesini vuran 7,1 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel yetkililer, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, depremde 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Çin hükümeti toplam 30 milyon yuan (4,23 milyon ABD doları) tutarında afet yardım fonu tahsis etti.

Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edilen fonlar, arama ve kurtarma, depremzedelerin yeniden yerleştirilmesi, olası ikincil afet tespiti ve hasarlı evlerin onarımı gibi çeşitli alanlarda afet yardım ve acil kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere kullanılacak.