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Çin'deki depremden etkilenen bölgelerdeki otoyollar trafiğe açıldı. - Son Dakika
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Çin'deki depremden etkilenen bölgelerdeki otoyollar trafiğe açıldı.

Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden ciddi şekilde etkilenen bölgeleri birbirine bağlayan tüm kırsal otoyollar tekrar trafiğe açıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki tüm otoyolların yanı sıra ulusal ve eyalet ana yolları da sorunsuz işliyor. Yardım personeli, malzemeler ve araçlar da depremden etkilenen bölgelere engelsiz şekilde ulaşabiliyor.

Çin\'deki depremden etkilenen bölgelerdeki otoyollar trafiğe açıldı.
20.12.2023 - 09:43,  Güncelleme: 09:45
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BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden ciddi şekilde etkilenen bölgeleri birbirine bağlayan tüm kırsal otoyollar tekrar trafiğe açıldı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Salı günü saat 19.00 itibarıyla Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki tüm otoyolların yanı sıra ulusal ve eyalet ana yolları sorunsuz işliyor. Yardım personeli, malzemeler ve araçlar da depremden etkilenen bölgelere engelsiz şekilde ulaşabiliyor.

Kaynak: Xinhua
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