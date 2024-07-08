HUARONG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Huarong ilçesinde yer alan Dongting Gölü'nde meydana gelen yarığı kapatmak için çalışan kurtarma görevlileri görülüyor, 8 Temmuz 2024.
Yueyang sel kontrol ve kuraklık yardım merkezine göre, Pazartesi günü öğleden sonra itibarıyla bentteki 226 metrelik yarığın 180,5 metresi kapatıldı. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'deki Dongting Gölü'ndeki Yarığın Kapatılması İçin Kurtarma Görevlileri Çalışıyor - Son Dakika
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