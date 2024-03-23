Çin'deki François Yaprak Maymunlarının Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Çin'deki François Yaprak Maymunlarının Sayısı Artıyor

Çin\'deki François Yaprak Maymunlarının Sayısı Artıyor

Çin'in Chongqing kentindeki Jinfo Dağı Doğa Koruma Alanı yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, François yaprak maymunlarının sayısı son yıllarda sürekli ekolojik restorasyon çalışmalarıyla birlikte 180'in üzerine çıktı. Bu türün sayısındaki artış, 1990'lardan bu yana önemli bir gelişme olarak kaydedildi. François yaprak maymunları, Çin'de nesli en fazla tükenme tehlikesi altındaki vahşi hayvanlar arasında yer alıyor.

23.03.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
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ÇEKİM TARİHİ: 20 Mart 2024

1. Yaprak maymunlarının çeşitli görüntüleri

2. Kızılötesi kamera yerleştiren görevlilerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Chongqing kentindeki Jinfo Dağı Doğa Koruma Alanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre alandaki Francois yaprak maymunlarının sayısı, son yıllardaki sürekli ekolojik restorasyon sayesinde 180'in üzerine çıktı.

Bu maymun türünün sayısının, 1990'larda 70'in üzerinde, 2004'teyse 110'dan fazla olduğu dikkate alınacak olursa an itibarıyla önemli bir artış gerçekleşmiş durumda.

Francois langurları olarak da bilinen bu tür, Çin'de nesli en fazla tükenme tehlikesi altındaki vahşi hayvanlardan biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'deki François Yaprak Maymunlarının Sayısı Artıyor - Son Dakika

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